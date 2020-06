Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bucuresti afirma ca 7.768 de bucuresteni s-au inscris, in primele doua zile, in programul de testare initiat de primarie, prin care vor fi facute teste de tip antigen pentru depistarea noului coronavirus. Firea afirma ca in opinia sa „poate nu ar fi rau” ca Ministerul Sanatatii…

- Primarul general spune ca traficul auto a inregistrat valori mari in Piața Universitații, in Piața Victoriei, Piața Romana, in zonele Colentina, Tei, Ștefan cel Mare. Gabriela Firea a atras atenția ca angajatorii ar trebui sa-și organizeze activitatatea astfel incat programul de lucru sa fie decalat…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, critica protestul antiguvernamental din Piata Victoriei. Aceasta afirma ca participantii zadarnicesc eforturile tuturor si ignora recomandarile epidemiologilor. "Dragi prieteni virtuali, Cum apreciati adunarile publice in aceasta perioada de raspandire…

- COVID-19. Anunțul autoritaților privind relaxarea restricțiilor dupa data de 15 mai pare sa fi avut un efect de bumerang. Potrivit Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, traficul din București ar fi crescut cu 20% in ultimele zile. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Gabriela Firea le-a…

- Amintim ca ministrul Finantelor Publice Florin Citu, a declarat vineri, 17 aprilie, ca site-ul IMM Invest, abia lansat dimineata, a fost atacat. Reprezentantii companiilor care doreau sa acceseze acest program nu s-au putut inregistra pe platforma. „Realizator: Nadina Campean – In direct cu noi este…

- Managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, a oferit, joi, intr-o discuție avuta la Primaria Capitalei cu edilul Gabriela Firea și ceilalți primari de sectoare, detalii despre testarea pentru Covid-19 care va incepe in București. Este vorba despre o testare care va fi efectuata intr-o…

- Dupa ce a facut o scrisoare deschisa catre Ministrul Sanatații , Andreea Marin se implica in lupta cu epidemia de coronavirus ce a cuprins Romania prin campania „Pretuiește viața”, inițiata de Fundația „Pretuiește viața”. Andreea Marin a hotarat sa nu mai aștepte raspunsurile promise de oficiali și…

- Se pare ca, in fata evidentelor, presedintele Iohannis va renunta la anticipate. Iar daca presedintele renunta inseamna ca si PNL va merge in aceeasi directie. Coronavirusul este o realitate care nu poate fi ignorata. Pericolul este real, iar consecintele inca nu sunt cuantificabile in totalitate. Nu…