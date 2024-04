Președintele PSD București, Gabriela Firea, a facut declarații puternice joi, la un canal de televiziune, in legatura cu susținerea candidatului Catalin Cirstoiu pentru Primaria Capitalei și respingerea ideii de retragere din cursa. Firea a subliniat ca filialele PSD și PNL din București susțin ferm candidatura lui Cirstoiu și ca acesta a fost invitat la toate evenimentele importante ale partidelor, inclusiv la alegerile interne. Ea a adaugat ca, in ciuda unor dificultați de adaptare la informații și membrii noi, suportul necesar exista și va fi acordat. In ceea ce privește campania electorala,…