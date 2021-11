Andreea D lansează All That You Say Is (Ta Ta Ra)

„All That You Say Is (Ta Ta Ra)”, așa se numește cel mai nou single pe care Andreea D îl lansează. Cu un sound pop dance și un refren de care îți vei aminti de la prima ascultare, „All That You Say Is (Ta Ta Ra)” este scrisă de Andreea D alături de Silviu Păduraru, Chircu Dragoș Corneliu și a fost produs… [citeste mai departe]