Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca primele carti electronice de identitate vor fi inmanate titularilor in luna septembrie, informeaza Agerpres. "La data de 2 august a fost initiat proiectul pilot, de la care noi asteptam sa genereze…

- Primele carți de identitate electronice au fost lansate astazi la Cluj-Napoca. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a participat la lansarea unui proiect-pilot ce promite implementarea a aproximativ 5.000 de astfel de carți de identitate pana la sfarșitul anului.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. "Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. "Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica. Carțile identitate electronice vor fi emise in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. „Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. “Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…