Se schimbă buletinele. Cât costă cărţile de identitate cu CIP Se schimba buletinele In Romania, se efectueaza o schimbare in ceea ce privește buletinele de identitate, cu trecerea la buletinele electronice dotate cu cip la nivel național, ceea ce a starnit interesul multor romani fața de costurile implicate. Inițial, autoritațile romane au comunicat ca introducerea noilor buletine electronice dotate cu cip va fi susținuta financiar de catre stat, cel puțin in cazul primului buletin obținut la varsta de 14 ani sau in cazul primei reinnoiri. Prin ordonanța de urgența, s-a stabilit ca eliberarea carții electronice de identitate dotate cu cip pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

