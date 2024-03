Cât costă cărţile de identitate cu CIP. Cazurile în care sunt emise gratis Deși autoritațile romane au anunțat inițial ca introducerea noilor buletine electronice cu CIP va fi acoperita din punct de vedere financiar de stat, in primul rand in cazul primului buletin obținut la varsta de 14 ani sau in cazul primei reinnoiri, se pare ca nu este chiar așa. Printr-o ordonanța de urgența de la inceputul anului 2023 se stabilea ca eliberarea carții electronice de identitate cu CIP emisa persoanelor cu varsta mai mare de 14 ani se asigura din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, existand și o alocare de 200 milioane euro, prin PNRR. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

