Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode a anunțat, marți, pe șantierul Drumului Expres Pitești-Craiova, ca reprezentanții CNAIR au desemnat consorțiul controlat de Dorinel Umbrarescu drept caștigator și pe tronsonul 4. „De astazi incepand și tronsonul 3 și tronsonul 4 au intrat in linie dreapta. Colegii…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca noul coronavirus a suferit mutații, tocmai de aceea aparand cazuri de reinfectari, cum este situația celor trei persoane de la Sibiu, care inițial se vindecasera, iar acum au din nou teste pozitive. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru…

- Ministrul educației a facut doua greșeli gramaticale in conferința de presa susținuta duminica, cu o zi inainte de examenul la Limba și literatura romana pe care il vor susține elevii de clasa a VIII-a. „Gradinițele, fie ele de stat sau particulare, trebuie sa aiba aceste norme pe care Ministerul Educației,…

- Marcel Vela a anunțat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca proiectul de reforma al MAI, programat sa fie fie finalizat la sfarșitul acestei luni, prevede și reinființarea Poliției Animalelor. Intrebat daca din acest departament vor face parte polițiști sau și alți specialiști, de pilda veterinari,…

- Un scandal public a izbucnit dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost acuzat ca ar fi desființat un departament din minister care trebuia sa se judece cu parinții sai. Premierul a anunțat, sambata, prin consilierul sau, ca a declanșat verificari. Familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de…

- China si Statele Unite sunt “in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, știre preluata de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati…

- Ministrul de interne, Marcel Vela a anunțat luni, Ordonanța militara nr. 11, in condițiile in care 14 mai este ultima zi in care mai este valabila starea de urgența, iar autoritațile nu mai pot impune reglementari dupa aceasta data prin ordonanțe militare. Principalele prevederi ale ordonanței se refera…

- Industria turismului va beneficia de un pachet de ajutor cu o componenta indreptata spre reducerea costurilor cu energia electrica a hotelurilor si restaurantelor, inclusiv granturi pentru reamenajarea spatiilor in condițiile impuse de prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 a declarat, vineri, ministrul…