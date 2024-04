Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a emis, vineri, acorduri de mediu pentru patru parcuri eoliene, cu un total de 81 de turbine, in judetul Caras-Severin. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, apreciaza ca „dezvoltarea surselor regenerabile de energie ne ajuta si prin crearea de noi locuri de munca verzi, in Romania”.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii și grindina, valabila miercuri seara in mai multe localitați din Caraș-Severin și Timiș. Sunt vizate localitațile Reșița, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Carașova, Lupac, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Dognecea,…

- Ministerul mediului, apelor si padurilor a anuntat ca a publicat vineri, in consultare publica, pe site-ul institutiei, Hotararea pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea inchirierii unor bunuri imobile proprietate publica a statului, aflate in…

- Ministerul Mediului vrea sa creasca perioada de inchiriere a plajelor. „In urma intalnirii de luna trecuta pe care am avut-o cu reprezentanții operatorilor din turism, iata ca ne ținem de promisiune și am identificat solutiile legale pentru a mari perioada de inchiriere a plajelor. Astfel, am inițiat…

- Vremea va fi calda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi, in general, normale pentru aceasta luna, potrivit estimarilor meteorologilor pentru intervalul 4 martie - 1 aprilie.Potrivit ANM, in saptamana 4-11 martie, valorile termice vor…

- Salvatorii montani din Romania anunta ca, in aceasta perioada, este risc insemnat de producere a unor avalanse in Masivul Bucegi si in Muntii Fagaras, in unele zone fiind montate panouri de avertizare asupra pericolului, scrie hotnews.ro. Conform salvatorilor montani, in aceasta perioada riscul de producere…

- Zilele trecute, Horia Constantinescu , șeful ANPC, a avertizat Mega Image ca va incasa amenzi pentru dezastrul gasit in anumite magazine. Acum a trecut la fapte. In a doua jumatate a lunii ianuarie 2024, 233 de locații ale renumitului lanț de supermarketuri Mega Image din intreaga țara au fost supuse…