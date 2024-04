Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Aceasta anul trecut, dupa verificarea buletinelor de analiza a probelor prelevate la Lișava și Ciudanovița! Potrivit unui raport al Comisariatului Județean al Garzii Naționale de Mediu, „nu au fost inregistrate modificari fața de proba zero (prelevata inaintea inundarii) din forajele…

- CARAS-SEVERIN – „Cei care se alaturi astazi PSD in judetul nostru o fac din dorinta de a face parte din echipa care doreste binele Carasului.“, sustine liderul PSD Caras-Severin! PSD Caras-Severin i-a primit in randurile sale pe Daniel Danu (viceprimar cu atributii de primar in orasul Anina), pe Macesanu…

- CARAȘ-SEVERIN – Incorecta imparțeala de 10 la 1, pentru PSD versus PNL, nu țintește dezvoltarea județului, ci viitoarele alegeri! Maniera politica in care PSD a facut repartizarea banilor la județ nu e o surpriza. Astfel, majoritatea primariilor liberale fie n-au primit nimic, fie au primit sub 10%…

- CARAS-SEVERIN – Spune șeful social-democraților carașeni, dupa ce aleșii județului au reușit, in sfarșit, sa voteze bugetul Caraș-Severinului! „In sfarșit, județul Caraș-Severin are buget pentru anul 2024!“, a rasuflat ușurat deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu. Oficialul a marturisit ca, in calitate…

- Continue reading Linia electrica dintre Porțile de Fier și Reșița prin Anina, de zeci de milioane de euro, a fost finalizata, din asocierea constructoare face parte și o firma din Cluj, e cel mai complex proiect de linie din ultimii 30 de ani in Romania at Info real.

- CARAȘ-SEVERIN – Nu mai puțin de 12 incendii s-au produs intr-un interval de 24 de ore, in județ! Salvatorii carașeni anunțau, luni dupa-amiaza, doar 3 incendii de vegetație uscata in județ. Bilanțul real al celor 24 de ore a fost insa la un pas de dezastru… Nu mai puțin de 12 incendii au ars campurile…

- CARAȘ-SEVERIN. Pe fondul analizei efectuate de catre conducerea societații cu privire la situația locurilor vacante și necesitatea ocuparii acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite in data de 08.02.2024, Decizia cu nr. 140 din 08.02.2024. Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicam…

- CARAS-SEVERIN – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) impreuna cu operatorii naționali de distribuție a gazelor naturale anunța demararea unui proiect ambițios de modernizare a rețelelor de gaz din Romania, finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”!…