Lucian Avramescu: Buni zori și bun revenit acasă, românule Vasile! Buni zori! Lumina umbla ca un paianjen de aur pe cer și șterge stelele, una cate una. Am mai invins un somn și iata-ne vii, fiindca din intunericul in care am locuit cateva ceasuri, fara vedere și auz, fara dreapta sau stramba judecata, puteam ramane definitiv. Sa ne bucuram, așadar, de triumful luminii, care este și triumful gandului. Daca aș mai trai, scria Borges, m-aș bucura sa stau intins pe iarba, sorbind cu nesaț darul luminii, uitand de grija de a fi celebru și de ingamfarile toate. Respirația este unica victorie a omului. Sau poate ca nu el scria asta. Oricum ideea pe aici colinda și… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

