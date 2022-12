Lovitură puternică pentru Zelenski și Ucraina din partea FIFA. Ce decizie „controversată” luată de Gianni Infantino Planul lui Volodimir Zelenski de a transmite un mesaj de pace inaintea inceperii finalei Cupei Mondiale din Qatar, programat duminica, a eșuat. FIFA a respins clar solicitarea președintelui ucrainean fara drept de apel. Volodimir Zelenski intenționa sa apara intr-un clip video pe Lusail Stadium, inainte de meci, nu se știe daca live sau inregistrat. Cererea nu este surprinzatoare, autoritațile de la Kiev incercand in mod repetat sa transmita situația din țara la evenimentele mondiale majore, scrie CNN. Cum a motivat FIFA decizia Așa cum, cel mai probabil era normal, FIFA a transmis ca face eforturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

