Lovitură pentru Viktor Orban. Șefii grupurilor politice din UE cer Comisiei să nu deblocheze fondurile Ungariei Budapesta nu a facut suficient pentru a raspunde preocuparilor legate de independența justiției, spun liderii PPE, S&D, Renew și Verzii, intr-o scrisoare consultata de Politico.Șefii celor mai mari grupuri politice din Europa au decis sa avertizeze Bruxelles-ul. Ei vor ca executivul UE sa nu deblocheze miliardele de euro destinate Ungariei, pana cand guvernul lui Viktor Orban nu-și rezolva complet problemele legate de statul de drept.„Dorim sa ne exprimam profunda ingrijorare in ceea ce privește iminenta evaluare pozitiva a reformelor judiciare din Ungaria”, se arata intr-un proiect de scrisoare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

