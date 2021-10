Lovitură pentru pensionarii nevaccinați! Ce păţesc dacă merg la Poştă Cei care nu sunt vaccinați sau trecuți prin Covid-19 nu vor putea intra de luni, 25 octombrie, in sediile Poștei Romane pentru a ridica pensiile sau alocațiile copiilor. Accesul in instituțiile publice va fi permis doar persoanelor care pot face dovada vaccinarii, care au trecut prin boala sau sunt testate, potrivit Hotararei de guvern, publicate […] The post Lovitura pentru pensionarii nevaccinați! Ce patesc daca merg la Posta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

