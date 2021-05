Stiri pe aceeasi tema

- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare a…

- Guvernul britanic a confirmat vineri ca va pune in aplicare incepand de luni urmatoarea etapa a planului sau de relaxare a restrictiilor, in pofida unei raspandiri ingrijoratoare a variantei indiene a COVID-19 in Anglia, unde a fost lansata o campanie de depistare accelerata, informeaza AFP.…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- Guvernul britanic a interzis intrarea în Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei în aceasta tara, fiind permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP.Ministrul Sanatatii,…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…

- Germanul Michael Schumacher si britanicul Lewis Hamilton au castigat cele mai multe titluri de campioni in Formula 1, sapte fiecare, dar Hamilton, campionul en titre, are sansa de a stabili in acest sezon un nou record la piloti. La constructori, Ferrari conduce detasat, cu 16 titluri, dar ultimul…

- Belgia a pus in asteptare, vineri, planul de relaxare a restrictiilor anti-COVID-19, dupa ce numarul persoanelor spitalizate cu noul coronavirus a inregistrat o crestere masiva, transmite Reuters. Premierul belgian Alexander De Croo a afirmat ca numarul noilor cazuri de COVID-19, care…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer respinge dur criticile UE cu privire la restricțiile stricte anunțate la granița și invinovațește, la randul sau, Comisia Europeana pentru modul in care a gestionat aprovizionarea cu vaccinuri. Insa, critici fața de aceste restricții care intra in vigoare duminica…