Lovitură pentru Florin Cîțu. Candidatura sa la președinția PNL, contestată la tribunal Un membru PNL contesta la Tribunalul București candidatura lui Florin Cițu la președinția partidului. In cererea de chemare in judecata inregistrata de instanța pe 8 septembrie, Alexandru Dumitrescu cheama in judecata PNL și cere magistraților sa dispuna de urgența suspendarea hotararilor prin care lui Cițu i s-a admis inscrierea in cursa pentru conducerea partidului.

