- Jan Palade, medic rezident in chirurgie toracica, de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a recunoscut ca a primit in mai multe randuri mita de la pacienti. Acesta facea parte din grupul…

- Un medic din București a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației, urmand sa primeasca 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita și sa-i fie confiscata averea obținuta in mod ilegal, prin șpaga primita de la pacienți. In acest dosar penal, doctorul Cristian Paleru de la Institutul…

- Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, fugit din țara dupa o condamnare de șase ani pentru corupție a fost identificat in Turcia, in prezent avand loc demersuri pentru aducerea și incarcerarea sa in Romania. Tribunalul București a constatat ca sunt indeplinite condițiile pentru a cere extradarea…

- Protestele in Justiție continua. Sistemul judiciar ramane blocat pentru a doua saptamana la rand din cauza protestelor. Judecatorii de la Tribunalul București amana pe banda rulanta judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente. Grefierii ies in strada sa ceara maririle salariale hotarate in instanta.…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului Bucuresti a decis, joi, ca toate procesele de la aceasta instanta, cu exceptia urgentelor, sa fie amanate pana cand Guvernul va satisface revendicarile magistratilor cu privire la plata unor drepturi de natura salariala. Magistratii se alatura astfel protestelor…

- 11 persoane au fost reținute și alte patru puse sub control judiciar dupa perchezițiile DNA de la Spitalul Județean de Urgența din Botoșani. Printre persoanele reținute se numara fostul manager al spitalului, Doina Caba , directorul ingrijiri, medici șefi, asistenți șefi și alți funcționari din spital.…

- Cristian Popescu Piedone iși vrea salariile restante, dupa ce a stat inchis mai bine de un an. Primarul Sectorului 5 a deschis un proces la Tribunalul București. Primarul Sectorului 5 a fost incarcerat, pe 12 mai anul trecut, dupa ce magistrații Curții de Apel București au pronunțat decizia defintiva…

- Procurorii DNA i-au pus pe cei doi inspectori antifrauda sub control judiciar pentru 2 luni de zile. Oltean Dragoș Andrei și Conta Razvan, ambii inspectori in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – Direcția Regionala Antifrauda Fiscala București, care sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni:…