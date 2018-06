Stiri pe aceeasi tema

- Spania a ramas, cu 3 zile inaintea primului duel de la Mondial, vineri cu Portugalia. Anunțat marți seara oficial la Real Madrid, Julen Lopetegui a intrat in conflict cu Federația Spaniola de Fotbal. update 13:00 Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, a anunțat ca l-a demis pe seleecționerul…

- Real Madrid a anunțat ca a semnat un contract cu un nou antrenor, in urma demisiei neașteptate a lui Zinedine Zidane, imediat dupa caștigarea Ligii Campionilor. Echipa madrilena a informat public ca selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, va fi noul antrenor al echipei Real Madrid. Tehnicianul urmeaza…

- Analistii bancii de investitii Goldman Sachs, cu sediul la New York, au prezis ca Brazilia va castiga titlul mondial la CM de fotbal 2018 din Rusia, dupa ce va invinge Germania in finala, in timp ce Spania, o alta favorita, va fi eliminata in sferturi, relateaza EFE. Conform studiului…

- Lovitura pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informeaza luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis in urma sesizarii redacției Lumea Justiției pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu. DNA a declinat dosarul la Pachetul Curții…

- Canada a impus un numar limita de cereri de azil pentru cetațenii romani. Mai mult exista posibilitatea revenirii la vize. Guvernul canadian a luat decizia de a limita numarul de cereri de azil politic acceptate in privința cetațenilor romani. Insa, daca numarul impus de autoritați va fi depașit se…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) a anunțat astazi continuarea sponsorizarii globale a UEFA Champions League, inclusiv Supercupa Europei, UEFA Youth League și UEFA Futsal Champions League. Parteneriatul, ajuns anul acesta la 20 de ani, a fost extins pâna în sezonul 2020/2021.…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Federația Rusa cu iminența unui atac asupra Siriei, unde se afla militari ruși, ca urmare a unui presupus atac chimic asupra populației civile, comandat de regimul președintelui Bashar Al-Assad. Trump a reacționat astfel la un avertisment al Moscovei,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a primit o crunta lovitura intr-un dosar cu care s-a mandrit inclusiv la bilanțul Ministerului Public și la care a lucrat timp de trei ani. Curtea de Apel Alba Iulia i-a achitat definitiv pe traficanții de aur dacic, furat din Muntii Orastiei, intr-un…