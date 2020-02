Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a pierdut pe terenul lui Watford, scor 3-0. E prima infrangere in actualul sezon de Premier League. Primul gol a venit dupa o aruncare de la margine. Doucoure a caștigat duelul cu Van Dijk, a pasat perfect in fața porții, iar Ismaila Sarr a trimis in poarta din 3 metri. Senegalezul in varsta…

- Antrenorul Jurgen Klopp a salutat incredibila realizare a echipei sale FC Liverpool, care dupa succesul cu West Ham United de luni (3-2) a egalat recordul de victorii consecutive (18) reusit de Manchester City in 2017, relateaza Reuters. Sadio Mane a marcat in minutul 81 golul victoriei ''cormoranilor''…

- Antrenorul Jurgen Klopp a salutat incredibila realizare a echipei sale FC Liverpool, care dupa succesul cu West Ham United de luni (3-2) a egalat recordul de victorii consecutive (18) reusit de Manchester City in 2017, relateaza Agerpres.Sadio Mane a marcat in minutul 81 golul victoriei ''cormoranilor''…

- Liverpool a caștigat meciul cu West Ham, scor 3-2, și continua seria incredibila in Premier League. Formația lui Jurgen Klopp are 26 de victorii și un egal dupa 27 de meciuri. Liverpool venea dupa 5 victorii consecutive fara gol primit pe teren propriu in Premier League, iar Klopp avea toate motivele…

- Juventus Torino a pierdut in deplasare cu 1-2 meciul cu Napoli, intr-un meci din etapa a 21-a din Serie A. "Batrana Doamna" a suferit a doua infrangere in actuala editiei de campionat si a intrerupt seria de 5 victorii consecutive.

- Jurgen Klopp a fost desemnat, vineri, antrenorul lunii decembrie in Premier League. Tehnicianul german de la Liverpool a obțiut aceasta distincție pentru a patra oara in actuala stagiune, egaland recordul deținut de Pep Guardiola, de la Manchester City.Pentru a primi premiul de cel mai bun…

- Liverpool continua parcursul impresionant din Premier League, „cormoranii” invingand-o azi pe Watford, scor 2-0, in etapa #17 din Premier League. Formația lui Jurgen Klopp, antrenorul care tocmai ce și-a prelungit contractul pana in 2024, n-a intampinat probleme impotriva codașei din Anglia. Mohamed…

- Liverpool continua cursa aproape fara de greșeala spre titlul din Premier League. Formația antrenata de Jurgen Klopp s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, impotriva celor de la Watford, și a adunat 49 de puncte (are 16 victorii și un singur egal), cu 11 mai multe decat Leicester (locul 2, un meci mai…