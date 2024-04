Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii de la Combaterea Crimei Organizate și Antidrog, impreuna cu jandarmii de la trupele speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din județele Timiș și Caraș-Severin, realteaza Opinia Timișoarei.Potrivit sursei citate, mascații au intrat in case din Gataia, in Timiș, și la Maureni, in Caraș-Severin.Anchetatorii…

- Polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 20:00 – 04:00, o acțiune in județul Timiș, ce a vizat „creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului…

- Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…

- Trapperul Gabriel Emil Gavriș, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, a fost dus la audieri procurorii DIICOT pentru a da explicatii intr-un dosar de trafic de droguri. Gheboasa a fost ridicat de pe bulevardul Timisoara din București, artistul fiind prins in timp ce cumpara canabis de la traficanti…

- Gheboasa, in acte Gabriel Gavriș, prins cu droguri, a fost adus la audieri, vineri seara, la DIICOT Dambovița. Surse judiciare au precizat ca Gheboasa a fost ridicat de pe un bulevardul Timișoara din București, avand canabis asupra sa. In cadrul audierii, procurorii vor sa stabileasca daca Gheboasa…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania, potrivit news.ro. Politistii au identificat sase suspecti in…

- Polițiștii au facut bilanțul zecilor de percheziții efectuate ieri pentru destructurarea unei grupari de trafic de migranți. 21 de persoane, cetațeni romani și straini, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și fals privind identitatea. Gruparea a racolat…