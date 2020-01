Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani plecat de acasa, din Curtea de Arges, de miercuri, a fost gasit mort intr-o zona impadurita, in apropierea raului Arges. Trupul tanarului a fost gasit langa un stalp de inalta...

- Un tanar de 18 ani din Curtea de Arges, disparut de doua zile, a fost gasit mort, vineri, intr-o zona impadurita din apropierea municipiului. Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cadavrul a fost descoperit langa un stalp de inalta tensiune. "Un echipaj…

- Un tanar de 18 ani plecat de acasa, din Curtea de Argeș, de miercuri, a fost gasit mort intr-o zona impadurita, in apropierea raului Arges. Trupul tanarului a fost gasit langa un stalp de inalta tensiune, informeaza Mediafax.Tanarul de 18 ani era cautat de echipaje mixte de miercuri, cand…

- Un elev al Colegiului Național Vlaicu Voda din Curtea de Argeș este dat disparut. In cursul zilei de ieri, 29 ianuarie a.c., FLOREA MARIUS ȘTEFAN, de 18 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau de pe raza municipiului Curtea de Argeș si nu a mai revenit, informeaza IPJ Argeș. Semnalmentele baiatului…

- Se numește Calin Ioan Lița. Are 18 ani și este elev la Liceul de Teologie ”Neagoe Voda Basarab” din Curtea de Argeș. Tanarul face parte din corul Seminarului Teologic Ortodox „Neagoe-Voda Basarab”. In urma cu cateva saptamani, viața acestuia a luat o intorsatura cumplita, fiind diagnosticat cu cancer…

- Polițiștii din orașul Ovidiu, județul Constanța, sunt in alerta, dupa ce o fetița in varsta de 6 ani a disparut de acasa, marți seara. Familia și polițiștii o cauta și cer sprijinul populației, potrivit Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, in jurul orei…

- Politistii desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domicliu. La data de 04.11.2019, in jurul orelor 09.00, CSONKA IOSIF a plecat voluntar de la domiciliul sau din Targu Lapus si pana in prezent nu a revenit. Barbatul, in varsta de 54 de ani, are o constitutie atletica,…