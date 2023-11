Stiri pe aceeasi tema

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca masurile fiscale asumate de Gurvern nu vor saraci pe nimeni, precizand ca acestea sunt implementate pana Executivul vine cu reforma fiscala prevazuta in cererea de plata numarul 4. In plus, Ciolacu susține ca „mediul de afaceri…

- Produsele tradiționale, cele bio și painea s-ar putea scumpi considerabil din ianuarie 2024: Noile masuri fiscale vor afecta portofelele romanilor Produsele tradiționale, cele bio și painea s-ar putea scumpi considerabil din ianuarie 2024: Noile masuri fiscale vor afecta portofelele romanilor Romanii…

- Noile masuri fiscale pregatite de Guvern reprezinta „un pas in directia buna”, avand in vedere ca in Romania sunt „probleme sistemice”, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o declaratie de presa.

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a spus ca noile masuri fiscale protejeaza populația și mediul de afaceri și a explicat ca impactul bugetar va putea fi observat in functie de evolutiile partii de sustenabilitate financiara a tarii noastre. Acesta a adaugat ca nu exista riscul ca deficitul bugetar…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale , pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile…

- Ministerul Finantelor a publicat Proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.Actul normativ introduce, incepand de anul viitor, un impozit minim pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifra de afaceri de peste 50…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) critica noile masuri fiscale propuse de Guvern și afirma ca implementarea acestora ar avea un impact negativ asupra sectorului auto național.