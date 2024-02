Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta ca nu exista perspectiva unor noi masuri fiscale anul acesta. "Este aspectul pe care il punctez in fiecare discuție pe care o am cu mediul de afaceri", a transmis el.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca unele dintre revendicarile protestatarilor tin de facilitatile fiscale pe care Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa le reglementeze, iar revendicarile ce tin de Comisia Europeana trebuie prezentate acesteia. „Unele tin…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, sustine ca nu se bazeaza doar pe proiectele de digitalizare pentru cresterea colectarii si reducerea deficitului bugetar in 2024, in conditiile in care de la 1 ianuarie intra in vigoare o serie de masuri din Legea 296/2023 si din "Ordonanta trenulet", dar exista si…

- Modulul e Factura este unul foarte important pentru combaterea evaziunii fiscale, in contextul in care GAP ul de TVA arata ca suntem tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare evaziune fiscala si cea mare indisciplina financiara in gestionarea acestui impozit, a declarat, sambata, intr o conferinta…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, luni, ca in bugetul pentru 2024 nu este nimic pus „din pix” si totul este cu reglementare legala, informeaza AGERPRES . „Nu este nimic pus in buget din pix. Tot ce avem este cu reglementare legala. Desigur ca toate acestea comporta risc, sunt si pentru…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, legat de proiectul bugetului de stat, ca pentru anul 2024 nu exista cresteri de impozite si taxe, mentionand ca deficitul va fi „in jur de 5%”. Bolos a prezentat in sedinta conducerii PNL masurile de combatere a evaziunii fiscale, precizand ca acestea…

- Ordonanta de urgenta cu masuri fiscale pentru 2024 - asa-zisa "ordonanta trenulet" - ar urma sa fie pusa in transparenta publica luni daca se va ajunge la un consens in coalitie asupra formei finale a proiectului, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- ”Am observat ca, in absenta mea, domnul ministru al Finantelor nu s-a plictisit, a trebuit sa dezminta iar presupuse masuri fiscale care nu exista pentru 2024”, a spus premierul in sedinta. El a aratat ca ”ceea ce exista insa in realitate sunt datele privind cresterea PIB pe primele 9 luni din acest…