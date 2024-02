Stiri pe aceeasi tema

- Recalcularea pensiilor este inclusa in bugetul pe 2024 si nu exista perspectiva sa nu se plateasca aceste recalculari, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres. „Va dati seama ca am facut bugetul pentru anul 2024 cu recalcularea de pensii inclusa in buget. Deci,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, legat de proiectul bugetului de stat, ca pentru anul 2024 nu exista cresteri de impozite si taxe.Bolos a prezentat in sedinta conducerii PNL masurile de combatere a evaziunii fiscale, precizand ca acestea vor fi foarte dure pentru cei care savarsesc…

- Ordonanta de urgenta cu masuri fiscale pentru 2024 - asa-zisa "ordonanta trenulet" - ar urma sa fie pusa in transparenta publica luni daca se va ajunge la un consens in coalitie asupra formei finale a proiectului, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- ”Am observat ca, in absenta mea, domnul ministru al Finantelor nu s-a plictisit, a trebuit sa dezminta iar presupuse masuri fiscale care nu exista pentru 2024”, a spus premierul in sedinta. El a aratat ca ”ceea ce exista insa in realitate sunt datele privind cresterea PIB pe primele 9 luni din acest…

- Intors din vizita in SUA, premierul Marcel Ciolacu l-a criticat vineri in ședința de Guvern pe ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pe tema proiectului de OUG privind masuri fiscale de la 1 ianuarie 2014. „Am observat ca, in absența mea domnul ministru al Finanțelor iarași nu s-a plictisit. A trebuit…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat joi ca s-a ințeles greșit ca ar fi vorba de turnatori și delaționiști cand a propus recompensarea celor care reclama evazioniștii. El spune ca de fapt e vorba de implementarea de mecanisme/sisteme informatice de avertizare a integritații fiscale anonime,…

