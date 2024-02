Loteria Romana: Primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49, la extragerea de astazi, 25 februarie

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul in valoare de peste 36 de milioane de lei, echivalentul a peste 7,32 milioane euro, la tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie 2024, a fost caștigat de o persoana din Pitești, anunța Loteria Romana.Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat…

- Cea de-a 66-a editie a galei Grammy Awards a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, cu o ceremonie care a celebrat omniprezenta femeilor .... The post RECORD MUZICAL Premiile Grammy: Taylor Swift a caștigat premiul la categoria “albumul anului” first appeared on Informatia Zilei .

- Reportul inregistrat la jocul Loto 6/49 depaseste 5 milioane de euro, in timp ce suma cumulata la Joker a ajuns la peste 4,7 milioane de euro, se arata intr-un comunicat de presa al Loteriei Romane. Duminica, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super…

- Seara de Anul Nou a fost norocoasa pentru șapte persoane care au caștigat la tragerile speciale Loto, a anunțat Loteria Romana. Caștigurile au ajuns la Calarași, București, Pitești și Buzau. Un bilet norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.