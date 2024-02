S-a câștigat marele premiu la Loto! Câți bani a investit noul milionar Duminica, 25 februarie, Loteria Naționala a organizat noi extrageri Loto. Premiul cel mare de la 6 din 49 și-a gasit caștigator! A caștigat nu mai puțin de 36.450.832 lei! S-a caștigat marele premiu la Loto ! Data de 25 februarie 2024 va fi cu siguranța una extrem de importanta pentru un roman care a nimerit toate cele șase numere norocoase de la extragerea 6 din 49! S-a caștigat marele premiu la Loto cu un bilet de numai 24 de lei Mai exact, la tragerea de duminica s-a caștigat premiul de categoria I in valoare de 36.450.832,24 lei, ceea ce inseamna peste 7,32 milioane de euro. Iata și numerele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

