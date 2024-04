Marele premiu la Loto 6/49, de peste 1,94 milioane de euro, a fost câștigat Marele premiu la Loto 6/49, de peste 1,94 milioane de euro, a fost caștigat aseara de un norocos din Capitala. Biletul norocos a fost jucat in București, sectorul 2 și a costat 154,50 de lei. A fost completat cu schema redusa cod 57, in total 22 de variante la Loto 6/49. Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat și 20 de caștiguri de categoria a IV-a, in valoare totala de 600 de lei. Suma totala caștigata este de 9.646.732,64 de lei. Acesta este al doilea caștig de categoria I obținut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost caștigat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

