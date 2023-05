Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” din Turda a caștigat doua premii I la Campionatul Național de Karate pentru Copii, care a avut loc la Mediaș. ”Elevul Vlad Mircea Farcas din clasa a II-a C, in urma participarii in cadrul Campionatului Național de Karate pentru Copii, organizat de Federația…

- Școala Gimnaziala “Teodor Murașanu” se mandrește cu elevi de excepție. De data aceasta este vorba de elevul Andrei Rus, care s-a calificat la etapa naționala a Concursului de biologie “Emil Palade”. “Suntem mandri de elevul nostru, Andrei Rus, din clasa a 5-a B! Este pasionat de științe exacte și a…

- Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza incepand de luni, 2 mai 2023, a XVIII-a ediție a concursului național de creație (eseuri). Tema din acest an este ”In biblioteca”. La concurs pot participa elevii claselor a VII-VIII și cei ai claselor X-XI din toate județele țarii, pe 2 secțiuni.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce a invins o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6 4, 6 4, conform Agerpres.roIrina Begu 32 ani, 35 WTA a obtinut victoria dupa o…

- Eleva inecata astazi cu un jeleu la Școala Gimnaziala din Geaca se afla in stare grava, pe ATI. Conform gherlainfo.ro, adolescenta se afla in coma profunda și necesita susținerea funcțiilor vitale. „Era blocat la intrarea in trahee, practic s-a lipit de aceasta. Doar cu laringoscopul putea fi vizualizat.…

- In saptamana 9-15 aprilie, o intreaga delegație de copii și tineri din zona Turzii au participat la o activitate ampla de schimb de experiența franco-roman in cadrul proiectului „Dessine-moi l’Europe: du champs a l’assiette”, proiect in care Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” este partener. „Tema principala…

- Un elev de la Școala ”Avram Iancu” din Campia Turzii a reușit un rezultat remarcabil la nivel național, caștigand medalia de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, care s-a desfașurat la Slobozia, in perioada 10-13 aprilie 2023. ”Elevul Cirjau Cezar din clasa a V-a A de la Școala Gimnaziala ”Avram…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, nr.5 mondial si principala favorita, si croata Donna Vekic, cap de serie nr.3, s-au calificat in finala turneului WTA 250 de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…