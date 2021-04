Loredana și maneaua care a doborât toate recordurile pe YouTube Loredana și maneaua care a doborat toate recordurile pe YouTube Loredana a fost dintotdeauna un artist complet și asumat, astfel ca noul sau proiect nu i-a surprins pe fanii ei, dar a starnit mult mai multe controverse in randul publicului larg. Deși a abordat, de-a lungul timpului, diverse stiluri muzicale, cantand și muzica lautareasca, cu Agurida, faptul ca acum a acceptat sa cante o manea alaturi de artiști ai acestui gen a fost suficient sa starneasca un val de comentarii pe internet. La inițiativa lui Costi Ionița, artista canta alaturi de Jador, Florin Salam, Costi, Culița Sterp, Baboiash,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

