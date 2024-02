Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam susține ca totul este o inscenare! Celebrul cantareț de manele a facut noi declarații in scandalul de inșelaciune in care este implicat. Iata ce a marturisit „Regele Manelelor” de aceasta data!

- Informații de ultim moment! Florin Salam a fost reținut de poliție, joi dimineața. Dupa ce a fost acuzat de inșelaciune, polițiștii au luat masuri in cazul manelistului. Iata de unde a pornit totul și cum a reacționat, Florin Salam in acest caz, pana acum.

- Problemele se țin lanț de Florin Salam, iar artistul este implicat acum intr-un nou scandal de proporții! „Regele Manelelor” ar putea fi adus la poliție cu mandat. Pe numele celebrului manelist a fost depusa o plangere pentru inșelaciune.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, un mire din Targoviște, Laurențiu Bițu, a facut acuzații grave la adresa lui Florin Salam. „Regele Manelelor” nu s-ar fi prezentat la nunta, deși a primit bani. Iata ce marturisiri au facut mirele și avocatul acestuia, Ciprian Iacob!

- Avem primele imagini cu ce facea Florin Salam cand toata presa il cauta, dupa izbucnirea scandalului in care este implicat. Celebrul cantareț de manele merge incognito prin oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins in…

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, Florin Salam a facut noi declarații in scandalul in care este implicat. Manelistul dezmite acuzațiile tinerei care a spus ca a fost batuta de el. Iata cum se apara „Regele Manelelor”!

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca "nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- Echipele Retele Electrice Dobrogea ale contractorilor si cele mobilizate de la alte regiuni au reconectat la retea peste 80 din numarul total de clienti a caror alimentare a fost intrerupta de fenomenele meteorologice de cod rosu.Fata de situatia de la ora 13, pe parcursul zilei au fost reconectati…