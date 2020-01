Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Petrescu, mama Lorei, a incetat din viața. In urma cu 5 ani, femeia a fost diagnosticata cu cancer la san. Lora a sperat pana in ultima clipa ca mama ei se va face bine și a incercat ani de zile sa o salveze, cu numeroase tratamente in țara, dar și in afara. Lora și mama ei, doamna Mihaela Sfașiata…

- Mama cantareței Lora a murit, astazi. Vedeta a facut anunțul dureros. "Cine are parinti, pe pamant nu in gand / Mai aude si-n somn ochii lumii plangand.." Drum lin mama scumpa..ai plecat cu jumatate...

- Cunoscutul dirijor Marin Constantin, de numele caruia se leaga in cea mai mare parte performantele deosebite ale orchestrei Ansamblului "Doina Oltuluildquo; din Slatina, s a stins din viata.Pe pagina de Facebook a CJCA Olt apare un mesaj care anunta trecerea in nefiinta a dirijorului: "Cu profunda durere,…

- Cantaretul, poliinstrumentistul si compozitorul roman Dan Andrei Aldea s a stins din viata la varsta de 69 de ani, conform unui anunt facut, pe pagina sa de Facebook, de Nicu Alifantis. "Ne a parasit marele muzician Dan Andrei Aldea Drum lin catre stele, Om Bun ldquo;, este postarea de pe Facebook a…

- Therese Dion, mama a 14 copii, dintre care cea mai cunoscuta este cantareata Celine Dion, s-a stins joi noapte, asa cum anunta site-ul de stiri mondene american TMZ. Therese a fost si ea in lumina reflectoarelor, fiind gazda unei emisiuni de gatit de pe canalul canadian TVA. Mama lui…

- In urma cu puțin timP, sportiva a aflat vestea care intristat-o profund. Paul Pintilie a suferit un infarct la volanul mașini sale. Tanara a postat imediat un mesaj pe Facebook, in care isi exprima durerea, dar si socul, din care nu si-a revenit. ”Eu nu pot crede asa ceva. Acest om mi-a fost…

- FC Petrolul a anuntat, marti, decesul fostului atacant Marcel Catinca, la varsta de 56 de ani, prin intermediul unei postari pe contul de Facebook, unde isi exprima profundul regret pentru pierderea acestuia. O veste cumplita, la inceput de an, pentru familia petrolista Ne a parasit, mult prea devreme,…

- O veste trista pentru ieseni. S-a stins actorul Petru Ciubotaru. Acesta avea 80 de ani. Petru Ciubotaru a avut o cariera frumoasa, de 55 de ani, si a fost cunoscut in special pentru interpretarea rolului "Chirita". "RIP, maestre Petrica Ciubotaru. O sa-mi fie dor de Chirita matale", a scris Dan Lungu…