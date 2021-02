Londra vrea să profite de incidentul pe tema vaccinurilor împotriva covid-19 şi să obţină o ”îmbunătăţire” a acordului comercial post-Brexit Comertul intre provincia britanica Irlanda de Nord si restul regatului a devenit, dupa divortul de la inceputul anului, un punct de tensiuni regulate intre cele doua parti. Relatiile britanico-europene, deja tensionate de ani de negocieri cu privire la Brexit, s-au complicat dupa ramanerea Irlandei de Nord in mecanismul de control al exportului european - inclusiv cu privire la vaccinuri -, un lucru care ar putea conduce la reimpunerea unei frontiere fizice intre Irlanda, un stat membru UE, si provincia britanica. Uniunea si-a schimbat rapid pozitia, insa Londra spera sa obtina profit de pe urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

