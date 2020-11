Londra ignora ultimatumul UE in procedura de infringement cu privire la controversatul proiect de lege privind piata interna britanica

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit avea termen o luna de zile sa raspunda unei scrisori de avertisment a Bruxellesului - trimisa la 1 octombrie -, prin care i se cerea sa retraga proiectul de lege cu privire la piata interna britanica, care revine in parte asupra Tratatului Retragerii, care-i incadreaza retragerea din Uniunea…

- Regatul Unit a declarat miercuri ca este „gata” sa reia negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana joi la Londra, încheind aproape o saptamâna de impas, potrivit AFP."În mod clar, ramân diferențe semnificative între pozițiile noastre…

- Guvernul britanic a asigurat joi ca își va menține proiectul de lege care revoca anumite prevederi ale acordului Brexit, respingând ultimatumul de la Bruxelles care i-a cerut sa renunțe la acesta pâna la sfârșitul lunii, potrivit AFP."Am fost perfect clar ca nu vom…

- Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, a declarat ca a respins cererea exprimata de vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. „Am transmis foarte clar ca nu vom retrage aceasta legislatie, iar el a inteles acest lucru. Dar, de asemenea, am subliniat…

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP. Vicepresedintele pentru relatii…

- In contextul deschiderii, saptamana aceasta, a celei de-a opta runde de negocieri cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Londrei cu UE, ”nu ne-am culcat” pe urechea acordului de divort semnat anul trecut, a subliniat Barnier. ”Tot ceea ce s-a decis in 28 va fi platit in 28”, promite Michel Barnier,…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…