Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000 in trimestrul doi al acestui an, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica.

- ”In trimestrul II 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2022 a fost 0,91%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru…

- Rata somajului in judet, in cursul anului 2022, se caracterizeaza prin tendinta de stagnare si regres fata de evolutia anului trecut, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, Capverde Anca. Potrivit acesteia, incepand cu al doilea semestru…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 189 oferte in Vrancea. Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator confecționer industrial (110), muncitor necalificat…

- ”In trimestrul I 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 5.024.000 persoane, in scadere cu 34.000 persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.617.000 persoane, in scadere cu 26.000 persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…

- In trimestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24416,8 milioane lei, in creștere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021, potrivit INS. In trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul I 2021, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 1,2%, creștere…

- ” In trimestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24,416 miliarde lei, in crestere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021. In trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul I 2021, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 1,2%, crestere inregistrata…

- ”In trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul IV 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de scadere de 0,47%. In trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor…