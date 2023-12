Stiri pe aceeasi tema

- Au fost controale in spitalele din județul Maramureș ale inspectorilor de munca, fiind depistate probleme. Actiunea de verificare a respectarii prevederilor legale care reglementeaza securitatea si sanatatea in munca, in activitați referitoare la asistența medicala umana, s-a desfașurat in perioada…

- Inspectorii de munca buzoieni au readus in atenția angajatorilor faptul ca au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sanatații lucratorilor și a mediului in care lucreaza. In perioada octombrie – noiembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Buzau a desfașurat o campanie…

- Caldura extrema, poluare atmosferica, boli infectioase, sanatate mintala: schimbarile climatice reprezinta o amenintare multipla pentru sanatatea umana, iar Conferinta ONU pentru actiuni climatice - COP28 -, care incepe joi, va dedica, pentru prima data in istoria evenimentului, o zi pentru acest…

- Nea Vasile administreaza o mica podgorie aproape de Pietroasele-Buzau. Anul acesta nu a mai avut cu cine sa culeaga via, deși oferea fiecarui culegator mancare, bautura, țigari plus 150 de lei net/zi. Avea locuri de munca vacante, cum ar spune statisticienii. Pur și simplu localnicii nu erau interesați,…

- Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei platforme online unde sa fie introduse ofertele de locuri de munca in sectoarele cu deficit de forta de munca in statele UE pentru care pot fi angajati si lucratori proveniti din statele terte, relateaza agentiile DPA si EFE.

- Infecția cu bacteria Helicobacter pylori este foarte raspandita in Romania. Aproximativ 70% din populație este infectata, dar cei mai mulți pacienți sunt asimptomatici. Ce este aceasta bacterie, cum afecteaza sanatatea și cum se trateaza, discutam cu dr. Teodor Badescu, medic primar gastroenterologie.

- ”Liderii globali considera provocarile geopolitice (61%), tendintele inflationiste (46%) si preocuparile legate de capacitatea de a gestiona presiunea crescuta (40%) cu privire la aspectele de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) drept principalele riscuri care le afecteaza relatiile cu furnizorii”,…

- Tulburarile de alimentație sunt afecțiuni comportamentale caracterizate prin tulburari severe și persistente ale comportamentelor alimentare asociate cu ganduri și emoții suparatoare. Pot fi afecțiuni foarte grave care afecteaza atat funcția fizica, cat și funcția psihologica și sociala. Tulburarile…