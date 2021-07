Locul în care mașinile autonome vor putea circula pe stradă In Franța mașinile autonome vor putea circula pe strada. Responsabilitatea penala in caz de accident va aparține producatorului auto. In Franța, un decret publicat la 1 iulie 2021 de Ministerul de Interne oficializeaza un „cadru de reglementare complet pentru circulația vehiculelor autonome” pe drumurile publice din Hexagon. Astfel, din septembrie 2022 va fi permisa circulația mașinilor autonome pe rute și sau zone predefinite, conform cotidianului francez Le Figaro. Pana in prezent, doar șoferul purta intreaga responsabilitate pentru vehiculul pe care il conducea in toate circumstanțele. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

