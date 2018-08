Doua grupe de la sectia de fotbal a CSM Oradea au participat la editia 2018 a turneului international Brasov Cup, desfasurat in perioada 2-5 august. Ambele echipe oradene au ajuns pana in finala, unde grupa 2004 a reusit sa castige trofeul pus in joc.

Formatia pregatita de Sorin Todea a avut victorii pe linie in grupa: 8-0 cu CSS Brasovia (goluri Gante 2, Haias 2, Bozsik 2, Pasc, Blaga), 2-1 cu Celta Brasov (goluri Gante si Osvat) si 1-0 cu CSS „Dinicu Golescu” (gol Balazs), dupa care a castigat la scor semifinala cu CS Hidro Valcea, scor 5-0 (goluri Haias 2, Gante, Pop, Lazar).