Locuitorii unui complex locativ din Capitală, terorizați de cîini Locuitorii unui complex locativ din sectorul Centru al Capitalei traiesc de cițiva ani cu frica-n sin. Motivul sint haitele de maidanezi care se adapostesc in curtea blocului impreuna cu un om al strazii. Pentru ca au simțit pe propria piele furia dulailor, mai mulți locatari au depus o petiție la Primarie, dar funcționarii paseaza responsabilitatea de la o direcție la alta, scrie tv8. Oamen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic restricționat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Capitala, in special in perimetrul strazilor Maria Cebotari- Sfatul Țarii. Motivul este un nou protest, organizat astazi in centrul Capitalei. Șoferii sunt indemnați sa evite centrul Capitalei.

- Un minor de 17 ani a fost reținut de carabinierii din Capitala, fiind suspectat de comiterea mai multor furturi.Incidentul a avut loc joi, 26 ianuarie. Aflandu-se in misiune de menținere a ordinii publice in sectorul Centru din mun.

- Calatorii mijloacelor de transport in comun sint cei care beneficiaza in primul rind de implementarea benzilor dedicate in Chișinau. {{658466}}In prezent, in Capitala sint 7 strazi cu benzi dedicate transportului public. Cum s-a schimbat experiența calatorilor de a circula cu troleibuzul sau autobuzul…

- Temperaturile joase din termometre au favorizat formarea poleiului pe strazile din Capitala. Autoritațile informeaza ca angajații Primariei au lucrat toata noaptea pentru a inlatura poleiu. Cu toatea acestea, pietonii sint atenționați sa fie mai precauți, tranmsite Știri.md. ”Toata noaptea, serviciile…

- Am intrat in ultima saptamina a Tirgului de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale, care a fost inaugurat in data de 17 decembrie, odata cu bradul din PMAN. Primaria capitalei intenționeaza sa organizaeze in continuare tirguri tematice pentru a susține producatorii autohtoni, la fel in PMAN. {{657184}}Locuitorii…

- Arhitectul George Vasiliu avea doar 25 de ani și era consilier local USR in București. Decesul a fost anunțat, intr-o postare pe Facebook, de Radu Mihaiu, primarul Sectorul 2 al Capitalei. „Un tanar de 25 de ani s-a stins in lupta cu o boala teribila. Era cel mai tanar consilier local al Sectorului…

- Fostul viceprimar al Capitalei, Victor Chironda, bate alarma! Potrivit lui, fix pe malul lacului de la Albișoara, in loc de patinoarul Ice Bravo, va aparea un nou ”obiectiv multifuncțional (spații comerciale, de agrement prestari servicii alimentației publica, etc)”. Chironda ia peste picior autoritațile…

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…