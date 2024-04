Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, zeci de mii de oameni s-au adunat in centrul Budapestei pentru a protesta impotriva guvernului condus de Viktor Orban, alaturandu-se unui avocat fost apropiat al administrației care a lansat recent o mișcare politica de contestare a premierului, relateaza Reuters. Protestatarii au pornit in…

- Un adolescent de 15 ani a ajuns miercuri dupa-amiaza la spital, dupa ce a fost batut crunt de alți doi adolescenți. Incidentul s-a petrecut in municipiul Bistrița, pe Calea Moldovei. „Doi minori de 15, respectiv 16 ani au atacat un alt tanar de 15 ani, lovindu-l foarte agresiv in plina strada, in zona…

- Deși a fost desemnat de conducerea PSD BN drept candidat pentru un nou mandat de primar al comunei Teaca, Damian Iustian Muntean a anunțat ca se retrage din cursa electorala. Damian Iustian Muntean a condus comuna timp de patru mandate. „Ultimii 16 ani au fost unii plini de realizari și pe aceasta cale…

- O copila de 14 ani a ajuns vineri la spital, dupa ce a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, in Beclean. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la volanul autoturismului se afla un barbat din Bistrița. „La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca sustine un proiect care prevede infiintarea a opt centre in care sa fie tratate persoanele dependente de droguri, aratand ca, in contextul in care drogurile sunt accesibile, tratamentul pentru dependenta este si scump, si greu de accesat, transmite News.ro.…

- Un tanar din Afganistan a fost omorat in noaptea de miercuri spre joi, pe o strada din Timisoara, el fiind injunghiat direct in inima, iar atacatorul a fugit de la fața locului. Crima a avut loc pe strada Caprioarei din cartierul Fabric, in Timisoara. Un trecator l-a vazut pe tanarul migrant prabusit…

- Echipele Aquatim intervin pentru remedierea unei avarii majore la conducta magistrala de pe strada Enric Baader, colț cu Aristide Demetriade. Pentru remediere a fost necesara inchiderea și golirea conductei pe tronsonul Samuil Micu – Aristide Demetriade. Se estimeaza ca lucrarile vor dura pana in jurul…

- Atragem atenția Instituției Prefectului Satu Mare ca Primaria Satu Mare utilizeaza in afișele scrise in limba maghiara nume de strazi din perioada ocupației Ungariei hortyste. Cine e așa de machiavelic incat sa readuca in memoria satmarenilor perioada in care romanii au avut parte de cele mai crunte…