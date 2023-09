Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 5 a dispus joi prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv in cazul patronilor statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, acuzati de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru.

- Pericolul din Crevedia ar putea sa se repete in Satu Mare. O explozie ar putea sa aiba loc oricand, dupa ce s-a constatat ca gazul se scurge dintr-o stație de combustibil. Mai mulți pompieri au acționat la fața locului, iar locuitorii au primit mesaje RO-Alert.

- Procurorul care ancheteaza dosarul exploziilor si incendiului de la Crevedia a cerut instantei arestarea preventiva a celor doi asociati ai firmei care detinea statia GPL, intrucat au promovat, timp de cel putin trei ani, sistematic, o politica bazata ”pe incalcarea repetata a dispozitiilor legale privind…

- Primaria Crevedia a publicat pe Facebook un document din partea societatii FLAGAS care isi exprima disponibilitatea de a suporta reparatiile la imobilele afectate de exploziile inregistrate in urma cu o saptamana. „Reiteram intentia societatii FLAGAS SRL de a suporta costurile ocazionate cu aducerea…

- Patronii stației GPL din Crevedia care a explodat in urma cu o saptamana ii ajuta pe sinistrați. Luni, 4 septembrie, la ora 14.00, aceștia se vor intalni cu localnicii afectați de nenorocire. In acest sens, ei au transmis o scrisoare autoritaților locale in care și-au prezentat intențiile.

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Ancai Alexandrescu, martora care nu și-a dezvaluit numele și a fost identificata drept "Mihaela" a relatat clipele de dinaintea tragediei."Eram in mașina cu fiul meu, am trecut prin fața stației respective . Mirosea extrem de tare, chiar i-am spus baiatului,…

- Inca nu se cunosc sumele exacte ce vor fi deblocate de Guvern pentru a-i ajuta pe oamenii ale caror case au fost distruse de suflul exploziei din seara de sambata spre duminica, de la Crevedia.Eexcutivul asteapta evaluarea finala din partea Consiliului Judetean Dambovita inainte de a face acest lucru. In…