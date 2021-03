Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat la Botosani 20 de locuinte destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din domeniul sanatatii, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de institutie. Potrivit sursei citate, cele 15 apartamente cu doua camere si cele cinci garsoniere…

- Un bloc cu 20 de apartamente destinate medicilor a fost construit in municipiul Botosani, printr-un proiect finantat de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), a declarat, marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Doina Federovici. Potrivit sursei citate, lucrarile au fost finalizate si specialistii…

- In urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, din cei 29 de deputați de București, patru sunt de la partidul lui Cioloș, adica de la PLUS. Una dintre noile „vedete” parlamentare ale lui Cioloș este deputata Diana Stoica. Aceasta a ajuns unul dintre cei trei secretari ai Comisiei pentru sanatate…

- RESITA – Proiectul de dezvoltare, stiti voi, acela cu gondole si kilometri de partii, mai sa se poticneasca din cauza redactarii ciudate a proiectului de hotarare pus in fata consilierilor judeteni! In cadrul sedintei Consiliului Judetean Caras-Severin de joia trecuta, printre alte hotarari si discutii…

- Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. „Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie…

- Din decembrie 2017, unul dintre cele 17 aflate in administrarea Primariei Capitalei – Spitalul Clinic „Colțea”, are ca manager pe dr. Ovidiu Mircea Lupușoru. Numai ca, CV-ul acestuia ridica mari semne de intrebare privind studiile universitare. Managerul Spitalului Clinic Colțea, Ovidiu Mircea Lupușoru…

- Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, a confirmat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca a fost depistat primul caz de imbolnavire cu noua tulpina de coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 27 de ani din Giurgiu. Tanara…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici participa, in calitate de partener, la implementarea proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! - POCU/626/6/13/130823. Beneficiarul direct al proiectului este Universitatea din Bucuresti, care este si liderul parteneriatului alcatuit…