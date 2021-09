Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat noi masuri pentru a ține sub control raspandirea coronavirusului și pentru a stimula campania de vaccinare. Cea mai mare ispita in aceasta noua campanie va fi celebrul șnițel vienez. Doar persoanele vaccinate se vor mai putea bucura de el, caci doar acestea vor avea acces in restaurante, informeaza heute.at. Astfel, Guvernul Kurz pregatește „lockwdown-ul șnițelului” pentru cei nevaccinați anti-COVID-19. In restaurante nu vor mai putea intra decat persoanele vaccinate anticoronavirus. Tot vaccinații vor fi singurii ce vor avea acces in baruri, cluburi,…