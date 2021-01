Lockdown prelungit în Austria: Până când vor mai dura restricțiile Austria a renunțat la ideea de a relaxa regulile impuse in ultima perioada și anunța prelungirea lockdown-ului. Inițial s-a propus ca persoanele care prezinta un test negativ pentru coronavirus sa poata ieși din lockdown cu o saptamana mai devreme. Conform Reuters, APA, și Agerpres, autoritațile austriece au luat hotararea sa prelungeasca restricțiile pana pe 24 ianuarie. Restaurantele și magazinele cu produse neesențiale vor ramane in continuare inchise. „Decizia intervine dupa ce partide din opozitie au blocat un proiect de lege care ar fi permis ca persoanele ce puteau face dovada unui test… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

