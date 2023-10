Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat sa viziteze Coreea de Nord la invitatia liderului sau, Kim Jong Un, calatorind in mod exceptional in Rusia pentru a consolida legaturile dintre Moscova si Phenian, in special cele militare, noteaza AFP.Deocamdata, insa, nimic nu a fost comunicat oficial…

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza AFP. In virtutea acestui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri omologului sau rus Vladimir Putin sa evite orice „escaladare” in conflictul cu Ucraina la Marea Neagra, a anuntat presedintia, citata de AFP. In cursul unei convorbiri telefonice, seful statului turc i-a cerut liderului de la Kremlin „sa nu ia…

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un „stoc suficient” de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters. ”Bineinteles, daca acestea sunt folosite impotriva…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP. Joe Biden urmeaza sa se intalneasca joi cu presedintele finlandez Sauli Niinisto, principalul…