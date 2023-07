Stiri pe aceeasi tema

- Carmina Varciu e in ultimul an la Facultatea de Jurnalism din București. Anul urmator ea va absolvi și are planuri mari in cariera, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu pentru Ego. Totodata, a avut și despre relația cu tatal ei celebru. Carmina Varciu e rodul iubirii dintre prezentatorul și artistul…

- Liviu Varciu a fost intr-o vacanța frumoasa alaturi de Anda Calin și copiii lor. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul TV a vorbit despre aceste vacanțe cu cei mici. Iata cat de greu i-a fost artistului cu fiul lui cel mic, Matei!

- Pasagerul și-a pierdut cunoștința in timpul zborului și a fost resuscitat de membrii echipajului pana cand avionul a aterizat in București, unde un medic a confirmat decesul.La București a intervenit atat echipa medicala a aeroportului cat si un echipaj apelat prin serviciul unic de urgența 112. Pasagerul,…

- Dupa ani intregi in care le-a adus zambetul pe buze oamenilor, Liviu Varciu a revenit cu o noua apariție surprinzatoare! Prezentatorul TV a dormit in curte in cort, in timp ce afara ploua. Acesta a marturisit, insa, și ce regula i-a pus Anda Calin, ca sa il primeasca din nou in casa.

- Liviu Varciu este un tata implinit și asta pentru ca el se mandrește cu cei mici, dar și cu fiica lui cea mare, Carmina, in varsta de 21 de ani. Ei bine, Anda Calin este foarte mandra de fiica ei și a artistului. Recent, ea a postat mai multe fotografii cu Anastasia pe rețelele personale de socializare,…

- Liviu Varciu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Anda Calin. De ce nu doarme indragitul prezentator TV alaturi de iubita lui in fiecare seara? Ce a dezvaluit artistul, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Presedintele Croației, Zoran Milanovic, nu va participa la incoronarea regelui Charles al III-lea deoarece a fost nevoit sa-si anuleze zborul catre Londra din cauza unei defectiuni la avionul guvernului, a informat vineri biroul presedintelui, relateaza Hina, potrivit Agerpres.

- Bogdan Mocanu are probleme cu legea. Cantarețul a fost nevoit sa mearga ieri la secția de poliție, asta dupa ce a primit acasa o citație in acest sens. Avem primele declarații ale artistului, iar el ne spune și ce s-a intamplat. E nevoit sa ia o decizie radicala, dar necesara!