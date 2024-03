Stiri pe aceeasi tema

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- Liviu Varciu recunoaște ca are datorii de zeci de mii de euro și ca nu știe cum va face fața pentru a da inapoi banii. Carismaticul prezentator TV recunoaște ca are o pasiune care il face sa scoata bani mulți din buzunar și chiar sa se imprumute.Intr-un interviu pentru cancan.ro, Liviu Varciu a dezvaluit…

- Liviu Varciu are o mare pasiune pentru mașini, aspect care nu a scos-o din sarite doar pe iubita lui, Anda Calin, ci și pe vecini. Prezentatorul TV spune ca s-a ajuns la cearta cu vecinii, din cauza locurilor de parcare.

- Liviu Varciu are o pasiune costisitoare și care nu este pe placul iubitei lui, Anda Calin. Prezentatorul TV și-a cumparat o noua mașina in urma cu cateva luni și și-a mai achiziționat una, așa ca, a gasit o modalitate prin care sa ii faca și pe plac partenerei.

- Liviu Varciu și Anda Calin traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 7 ani, iar din rodul iubirii lor s-au nascut doi copii minunați, o fata și un baiețel. Deși prezentatorul TV apare foarte des pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu ce diferența de varsta exista intre el și iubita…

- O femeie in varsta de 43 de ani a decedat pe loc, joi, dupa ce a fost aruncata de la fereastra dormitorului de catre sot, de la etajul III al unui bloc din Zalau, in urma unui conflict cu acesta, conform Agerpres.Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj precizeaza, vineri, intr-un comunicat de presa…

- Un incendiu de propoarții a curmat mai multe vieți la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, acestea participand la o petrecere in seara dinaintea incendiului. Un barbat care a murit, in timp ce incerca sa isi salveze doi…