- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca "sub nicio forma" nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor. El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit,…

- ”(Am discutat cu Liviu Dragnea - n.r.) aspecte strict tehnice despre declaratia unica, de exemplu (...) astfel incat sa functioneze cat mai bine si sa nu avem niciun fel de probleme”, a declarat Ionut Misa. Intrebat ce schimbari s-au decis cu privire la formularul unic, el a spus: “La nivelul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut joi, 12 martie, o discutie de zeci de minute cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul de la Camera Deputatilor al liderului social-democrat.Discutia a fost una neplanificata, Teodorovici ajungand cu intarziere la o emisiune la Antena…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, ca este de acord cu inasprirea pedepselor pentru persoanele care schingiuiesc sau maltrateaza animale.Liviu Dragnea a mentionat ca in principal sustine ideea ca in aceste cazuri…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…