- Soldații americani aflați în serviciul activ îl prefera pe candidatul democrat Joe Biden în timp ce președintele în exercițiu Donald Trump are susținerea veteranilor, relateaza Business Insider.Un sondaj realizat de Military Times în rândul a 1.018 soldați…

- NOUL CORONAVIRUS ”Cineva care este responsabil de atat de multe morti nu ar trebui sa ramana presedintele Statelor Unite ale Americii”. In deschiderea ultimei lor dezbateri televizate, cu 12 zile inainte de scrutin, Joe Biden l-a atacat extrem de dur pe Donald Trump cu privire la modul in care gestioneaza…

- ALEGERI SUA 2020. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie sa poata ramane presedintele Statelor Unite ale Americii", a spus candidatul democrat Joe Biden, care conduce in sondaje, anticipand o iarna sumbra pentru tara cel mai puternic afectata de pandemie, cu peste 222.000 de decese…

- Donald Trump și Joe Biden, candidații la alegerile prezidențiale din SUA au participat, vineri dimineața, la ultima dezbatere directa dinainte de scrutinul din 3 noiembrie. Gestionarea pandemiei de coronavirus si corupția au fost printre cele mai dezbatute subiecte. Tonul adoptat de cei doi candidați…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…

- Popularitatea presedintelui Donald Trump este in crestere pe zi ce trece, chiar daca Joe Biden, candidatul democrat in scrutinul prezidential din SUA, mentine un relativ avans in unele sondaje de opinie, informeaza postul CNBC. Revenirea lui Trump se datoreaza și faptului ca ingrijorarile privind coronavirusul…