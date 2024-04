LiveBlog Champions League: PSG vs Barcelona / Atletico Madrid – Dortmund – Echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- ​Primele doua meciuri din sferturile Champions League le-au oferit 10 goluri iubitorilor fotbalului, iar partidele de miercuri seara (de la ora 22:00) se anunța a fi la fel de spectaculoase: PSG vs Barcelona și Atletico Madrid vs Borussia Dortmund.

- Statul Islamic a amenințat ca va ataca toate manșele tur din sferturile Champions League. Marți de la ora 22:00 se joaca Arsenal Londra - Bayern Munchen și Real Madrid - Manchester City, in timp ce miercuri, de la aceeași ora, se vor disputa Atletico Madrid - Borussia Dortmund și PSG - Barcelona. Arsenal…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc duminica in cea mai interesanta partida a rundei. O victorie a gazdelor ii duce la zece puncte de locul secund, in timp ce un succes al oltenilor ar relansa lupta pentru titlu. Meciul va fi transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- ​Rapid București și CFR Cluj se intalnesc intr-un duel de foc din etapa cu numarul 3 a play-off-ului SuperLiga. Ambele formații au nevoie de victorie pentru a ramane in lupta la titlu. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește Columbia in al doilea meci de pregatire pentru Campionatul European din Germania. Partida de pe Civitas Metropolitano (stadionul lui Atletico Madrid) incepe de la ora 21:30 și este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Dupa ce Rapid și CFR Cluj s-au incurcat in prima etapa din play-off-ul SuperLigii, FCSB are șansa sa se distanțeze la șapte puncte de locul secund in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro.

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…

- El Clasico s-a mutat pentru o seara in Arabia Saudita. Real Madrid și FC Barcelona se intalnesc duminica in finala Supercupei Spaniei, disputata in acest an la Riad. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.