Eurovision 2022: Ucraina a câștigat! Cum era de așteptat Ucraina a avut sprijinul masiv al telespectatorilor (439 puncte), urmata de Moldova (239 puncte) și Serbia (225 puncte). Romania a primit de la telespectatori doar 53 de puncte. Eurovision 2022 a inceput și dureaza pana dupa miezul nopții. TOP 25 | GRAND FINAL – EUROVISION SONG CONTEST 2022 | ESC 2022 Eurovision 2022: Albania: Ronela Hajati – Sekret Armenia: Rosa Linn – Snap Australia: Sheldon Riley – Not The Same Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo Azerbaijan: Nadir Rustəmli – Fade To Black Belgium – Jeremie Makiese – Miss You Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention Croatia: Mia Dimsic…

- Ucraina este caștigatoarea Eurovision 2022, cu 631 de puncte. Anul acesta, Romania a terminat pe locul 18 cu piesa Llamame interpretata de WRS. Marea finala s-a desfașurat la Torino, sambata, 14 mai. Finala Eurovision 2022 a avut loc la Torino, iar show-ul a fost transmis in direct la TVR 1. Cantarețul…

- Andrei Ionuț Ursu a.k.a WRS reprezinta țara noastra in finala Eurovision 2022, care se va ține azi, 14 mai, la Torino, Italia. Andrei Ionuț Ursu a.k.a WRS Andrei Ionuț Ursu, cunoscut ca WRS s-a nascut in 1993, Buzau, Romania. Este dansator, cantareț și compozitor. Inainte de a-și incepe cariera, acesta…

- Finala Eurovision 2022 are avea loc la Torino, pe 14 mai, iar show-ul va fi transmis in direct la TVR 1, de la ora 22.00. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Cuprins: Cand e și cine transmite finala…

- Formatia Zdob si Zdub, impreuna cu Fratii Advahov au transmis energie si stare de bine pe scena de la Torino, Italia, acolo unde se desfasoara in acest an Eurovision Song Contest. Fratii Advahov, participanti pentru prima data la concurs, au renuntat la portul traditional.

- Primele 10 țari calificate in finala Eurovision 2022. Reprezentanții Moldovei, Zdob și Zdub se gasesc printre finaliști. Cunoscutul grup etno rock și ansamblul Frații Advahov au participat cu melodia cantata in limba romana ”Trenulețul”. Primele 10 țari calificate in finala Eurovision 2022: Lituania…

- Zdob și Zdub și Frații Advahov au avut o evoluție de excepție in prima semifinala a concursului Eurovision 2022. Artiștii au urcat pe scena sub numarul 9, iar sala a explodat in aplauze in momentul in care reprezentanții Moldovei evoluau pe scena. De menționat ca doar 10 țari care vor urca de aceasta…

- Trupa Zdob și Zdub impreuna cu Frații Advahov au inceput turneul de promovare a piesei „Trenulețul” in cadrul concursului internațional de muzica Eurovision 2022. Aceștia au participat astazi la o conferința de presa in Israel, la care a fost prezenta presa internaționala, și urmeaza sa interpreteze…

