Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, in emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, ca Rusia nu are resursele necesare de a ataca Republica Moldova, cu toate ca era vizata, in planul inițial de razboi, cand Kievul și-a propus sa prinda Ucraina intr-o menghina, prin…

- Rusia sufera pierderi "enorme" de oameni si echipamente in razboiul din Ucraina si armata ei va iesi "slabita" din conflict, a considerat un inalt responsabil al armatei germane intr-un interviu publicat vineri si citat de France Presse.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Ucraina a acuzat sambata Rusia pentru „crima de razboi” pentru execuția a doi soldati ucraineni care au semnalat intentia lor de a se preda, dupa difuzarea pe retelele sociale a unor imagini a caror autenticitate nu a putut fi verificata

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri decretul prin care crestere numarul de soldati din armata rusa crește cu 15%. Moscova spune ca masura a fost luata in contextul „amenintari sporite" din cauza conflictului din Ucraina, relateaza Le Monde, potrivit News.ro.Potrivit agentiei TASS, care citeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 636. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat luni un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei sale neanunțate de la Kiev.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anunțat un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei pe care a facut-o luni la Kiev, relateaza Reuters.Austin a anunțat pachetul de ajutor dupa o zi de intalniri cu oficiali ucraineni, precizand ca acesta include…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a raportat ca trupele care deservesc obuzierului D-20 de langa Soledar a lovit o concentrație a forțelor de infanterie ale Ucrainei și depozitele de muniții ale acestora